ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разкриха домашна лаборатория за метаамфетамини в Г...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото НС

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22499815 www.24chasa.bg

23-годишен е с опасност за живота след инцидент с електрическа тротинетка

Камелия Александрова

[email protected]

1212
Тротинетка Снимка: pixabay

Млад мъж е в болница с опасност за живота след инцидент с електрическа тротинетка, съобщиха от ОД на  МВР-Монтана .

Пътният инцидент е станал вчера в село Септемврийци. Сигнал за него е подаден около 18.10 часа в районното управление на Лом. Обадилият се съобщил, че 23-годишен местен жител се движил с електрическа тротинетка по ул."Александър Стамболийски", когато се забил в металната кутия на железобетонен стълб при кръстовището с ул."Пейо Яворов".

На място незабавно е изпратен екип униформени. Те установили, че произшествието е станало около 18 часа.

Вследствие на инцидента младеж е пострадал. Същият е транспортиран от екип на центъра за спешна помощ във Вълчедръм до МБАЛ-Монтана, където е настанен в реанимация с опасност за живота.

Направена му е проба за употреба на алкохол с техническо средство, като резултатът е отрицателен и му е издаден талон за медицинско изследване за употреба на наркотични вещества.

По случая е извършен оглед и образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, буква "б" от НК.

Тротинетка Снимка: pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото НС