23-годишен е с опасност за живота след инцидент с електрическа тротинетка

Млад мъж е в болница с опасност за живота след инцидент с електрическа тротинетка, съобщиха от ОД на МВР-Монтана .

Пътният инцидент е станал вчера в село Септемврийци. Сигнал за него е подаден около 18.10 часа в районното управление на Лом. Обадилият се съобщил, че 23-годишен местен жител се движил с електрическа тротинетка по ул."Александър Стамболийски", когато се забил в металната кутия на железобетонен стълб при кръстовището с ул."Пейо Яворов".

На място незабавно е изпратен екип униформени. Те установили, че произшествието е станало около 18 часа.

Вследствие на инцидента младеж е пострадал. Същият е транспортиран от екип на центъра за спешна помощ във Вълчедръм до МБАЛ-Монтана, където е настанен в реанимация с опасност за живота.

Направена му е проба за употреба на алкохол с техническо средство, като резултатът е отрицателен и му е издаден талон за медицинско изследване за употреба на наркотични вещества.

По случая е извършен оглед и образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, буква "б" от НК.