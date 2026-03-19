Калин Стоянов: Демерджиев е наредил на Георги Кандев да започнат масови арести на хора на ДПС

Подготовката МВР да бъде използвано за политически репресии по отношение на определени политически партии, пряко застрашава демокрацията в България.

Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от ДПС Калин Стоянов. Той обяви, че именно затова пуска официален сигнал до Софийска градска прокуратура.

"Водачът на Румен Радев в Кърджали - Иван Демерджиев, е провел среща с и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, на който е наредил да бъдат започнати масови арести на симпатизанти, активисти, членове и кметове на ДПС. Бил съм 25 години в системата на МВР и е нормално да имам тази информация", заяви Стоянов.

"Идеята е да бъдат сплашени хората и по този начин те да не излязат да дадат своя глас на предстоящите избори. В следващите дни ще обясним подробно кой на кого е от новоназначените директори, било то на териториални или на главни дирекции. Ще направим схема и ще стане ясно, че МВР в момента не се управлява от ПП-ДБ, а се управлява от г-н КОЙ и най-вече: съветниците покрай него", каза още депутатът от ДПС.

"Всичко, което предстои като репресия няма да ни уплаши. Ние ще спечелим доверието на българските граждани, ще разширяваме своята популярност с работата, която извършваме за тях. И най-вече с това, че търсим решения за техните проблеми", категоричен бе бившият МВР министър.

"Предстои да бъдат привиквани хора, че уж участват в някакви схеми за наркотици, за измами, заложни къщи и т.н. Това е абсолютна глупост и в рамките на това, което предстои като кампания, ние ще го покажем на българите: това не е вярно", каза още той.

Запитан дали под "г-н КОЙ" има предвид подалият оставка президент Румен Радев, Стоянов отговори: "Вие го казахте, г-н КОЙ и съветниците покрай него".

"Постепенно се дадоха едни резултати, в последствие други. И точно затова някои от тези, на които не им харесват резултатите, ще направят всичко възможно през МВР, с т.нар. тяхно МВР и с ала-бала с машините, да постигнат резултата, който търсят", допълни той.