БАБХ: Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София

Каналът за контрабандното месо от Румъния е работил поне от 3-4 години

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София. Това предположение изрази в "Денят започва" по БНТ д-р Ангел Мавровски, директор на Българската агенция по безопасност на храните. По думите му каналът за контрабандното месо от Румъния е работил поне от 3-4 години.

"А може и повече", обясни Мавровски.

По думите му консумацията на подобно месо крие сериозни рискове за здравето.

Животните са от Румъния. Цялото поле е осеяно с ушни марки от там. Дори изпратихме писмо към румънската страна. Там се оказа, че има живи румънски животни на поляната на Ихтиман. Те са виртуално живи, но на практика – части от тях, останки са до Ихтиман.Най-близкият пазар е София. Има и други заболявания, освен шапа, които също са доста опасни, в района на Симитли има бурцелоза, казва още той.

Камарите от кожи, кости и вътрешности няма как да не се забележат от местна власт и други институции, подчерта Мавровски:

"Някой си е затварял очите широко. Според нашите вече проучвания няма как това да е без съзнанието и на наши служители, както и на други институции. Залавяни са няколко пъти, доколкото разбирам от колегите на границата. Обаче оттам нататък не произтичат никакви мерки. В случая, просто по адресни регистрации прецизирахме и с полицията се отиде на място."

Той отправи апел към хората да пазаруват само от места, на които имат доверие.

"Вероятно има и търговци, които си позволяват да закупуват такива продукти. При месопереработката, пак там има много строг контрол – специално предприятията, които са регистрирани, имат много строг контрол. Според мен това е по-скоро в нерегистрирани предприятия, които също едно по едно започват да излизат наяве. Самият добив на месо, дори животните да са клинично здрави, трябва да се извършва регламентирано в кланници. Има риск за хората, които консумират това месо. Има си търговци, които не биха си позволили да вземат случайно добито месо."

Директорът на БАБХ отказа да коментира липсата на контрол по време на предишното ръководство на агенцията.

Той посочи, че оттук нататък всички пратки с живи животни ще бъдат щателно проверявани.

"Целта на акцията, която подехме вчера с министър Христанов е чиста храна. Буквално правим като КПП-та на границата, за да няма нерегламентиран внос на животни. Всички пратки, които са с живи животни, ще бъдат проверявани и това ще е безсрочно."

По отношение на мерките срещу разпространение на шап директорът на БАБХ коментира:

"След като получихме информация за огнищата, които продължават да "пукат като пуканки", да ги наречем в Кипър, взехме мерки, особено след огнището, което избухна на остров Лесбос. Взехме мерки на територията на цялата страна и съответно по границите, за да ограничим достъпа на животни и нерегламентирания внос. Знаете случая и в Наруса, където заловихме благодарение на гранична полиция животни от Румъния. Оттам е абсолютно забранен вносът на дребни преживни животни, както и от Гърция. И от двете страни вече имаме засечени такива пратки – спрени, някои от животните са върнати още на границата, когато беше случаят с Румъния. Оттам знаете, че произтече продължението в Ихтиман, което шокира доста голяма част от зрителите."