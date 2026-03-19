Разкриха домашна лаборатория за метаамфетамини в Генералово

3788
Разкриха домашна лаборатория за метаамфетамини в Генералово Снимка: МВР (Снимката е илюстративна)

Задържаха 39-годишен криминално проявен в свиленсградското село Генералово, след като полицията откри вещества за производство на метамфетамини в дома му, съобщават от районното управление в Свиленград.

Случаят е от 18 март, около 11:40 ч., когато полицейски служители извършили проверка на криминално проявен и осъждан 39-годишен мъж от село Генералово. В лицето е открита кутия, съдържаща бяло кристалообразно вещество, с общо тегло около 1,37 грама.

При последвала проверка в обитавано от мъжа жилище, е открита пластмасова бутилка, съдържаща бяло кристалообразно вещество, с общо бруто тегло около 278 грама, която при полеви наркотест реагирала на метамфетамин. Открити са също стъклен буркан, съдържащ бяло прахообразно вещество, което при направен полеви наркотест реагирало положително на маркотично вещесвто, с общо бруто тегло около 680 грама, 3 бутилки с надписи ,,фосфорна киселина'', ,,медицински бензин'', ,,солна киселина техническа" и бутилка, съдържаща розова течност.

По случая е образувано бързо производство, а мъжът е задържан за срок до 24 часа.

