Пращат в психиатрия Петко от Иганово, който наряза гумите на 36 коли и стреля по хора

Жителите се страхуват, не искат 57-годишния мъж да се връща в селото

57-годишният Петко Иванов от карловското село Иганово ще бъде изпратен за месец в психиатрично заведение, научи "24 часа". Преди дни той наряза гумите на 36 коли в селото, подпали контейнери, повреди елтабла и стреля с въздушна пушка по жена. Селото е настръхнало и не го иска, заяви кметът Павел Павлов.

Той разбра от "24 часа", че Районният съд в Карлово е уважил искането на прокуратурата Петко да бъде пратен на принудително лечение, за да се установи какво е състоянието му и дали може да разбира действията си и съответно - да носи наказателна отговорност.

"Зная, че няма да го върнат в селото. Хората се притесняват от него", допълни кметът.

57-годишният Петко имал три дъщери, но бил разведен отдавна, разказват хората от Иганово. Дълги години бил на гурбет във Франция. "Аз съм кмет от 10 г. и за това време съм го виждал не повече от 10-ина пъти", допълни Павлов.

Кметът сезирал преди две седмици полицията заради Петко и той е бил привикан и накаран да подпише протокол, че няма да ходи по къщите на хората и да ги притеснява, предлагайки им различни бизнеси.

"И само след два дни направи тази беля, като наряза гумите на 36 автомобила", припомни кметът.

Иванов многократно бил тестван за алкохол и наркотици, но пробите му винаги били отрицателни.

"Видимо е, че има заболяване, но на тези неща в нашата държава не се обръща много внимание, докато не стане непоправимото", коментира кметът.

Той съобщи, че в община Карлово ще бъдат изградени няколко центъра за настаняване на хора, всеки с капацитет между 10 и 15 души по европейска програма. "Не се хваля с това, но такива заведения трябва да има. Ако този човек беше настанен, нямаше да се случи това и хората в Иганово сега да се страхуват", обобщи Павлов.