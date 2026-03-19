ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Илияна Йотова ще участва в отбелязването на годишнина на организацията „Малки български хора“

Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

Президентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на 30-ата годишнина от основаването на Националната организация „Малки български хора", съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Събитието е днес в 19:00 ч., предава БТА.

Сдружението е основано през 1996 г. да представлява и отстоява правата и интересите на хората с нисък ръст и техните семейства пред държавните институции и други обществени органи и структури. На събитието ще присъстват партньори на организацията от Испания, Италия, Франция, Англия, Финландия, Норвегия, Словакия, Сърбия и Румъния.

Важно е да направим предизвикателствата пред малките хора в България видими за системата, за да можем заедно да изградим общество, в което човекът не се измерва в сантиметри, а в равни възможности, заяви служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски на работна среща с председателя на Национална организация „Малки български хора" Светослав Чернев по-рано този месец.

Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

