ИТН настоява, че предложили текст всички деца да имат помощ за Коледа и Великден

ИТН продължава да настоява, че са предложили текст помощи да получават всички деца за Коледа и Великден. В сряда те забъркаха истинска каша с промените в Кодекса за социално осигуряване. А в последният ден преди предизборната им кампания продължиха да обясняват, че великденските и коледните добавки се отнасят за всички деца.

"Нашата препратка за посрещане на великденските и коледните празници ежегодно се предоставят целеви помощи и са изредени, подпомагани с месечна целева помощ, където ние включихме нашата поправка: за всички деца и младежи от 18 до 20 г.", обясни депутатът от ИТН Цветан Предов, чието е й предложението.

"Самата точка ясно и категорично показва, че става въпрос за всички деца в България, не само за тези, настанени в специализирани институции и социални услуги. Тълкуването, което социалното министерство вероятно ще направи, няма да е такова, което е недопустимо, тъй като моята воля като народен представител категорично беше ясна да е за всички деца", заяви Предов.

"Когато се приема една нормативна инициатива от депутат, тя следва да бъде тълкувана с оглед волята на законодателя и вносителя, направил предложението. Цветан Предов изрази категорична позиция, че иска тази помощ да се отнася до абсолютно всички деца до 18-годишна възраст. С оглед на това, изпълнителната власт трябва да изпълни волята на законодателя, тя не може да го тълкува погрешно", коментира юристът от ИТН Александър Рашев.

Рашев определи решението на служебното правителство да се дават по 20 евро помощ на хората заради високите цени на горивата като "несъстоятелно и непропорционално".

"Както могат да намерят средства за компенсации по 20 евро на автомобил, могат да намерят парите за тези 25 млн. евро", допълни той.