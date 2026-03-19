Майката на Калушев отмени поклонението пред тялото му

Майката на Ивайло Калушев отмени поклонението пред тялото му. Стела Димитрова-Майсторова е закрила профила си във фейсбук и от нейно име споделя Румен Леонидов.

Днес той е споделил снимка на бележка, на която пише:

Скъпи сине, Ивик.

В последните си земни думи ти ме помоли за прошка. Сега е моят ред - аз те моля, прости ми. Отменям твоето обявено погребение за 22 март. Не мога да позволя този свят ритуал да бъде поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата си. Ритуалът ще бъде в тесен кръг и сред обичащите те и ценящи твоята уникална личност приятели. Ще бъде тогава, когато намерим сили и усетим, че и ти си готов за това.

"Майката на Калушев - Стела ме помоли да съобщя, че няма да има поклонение, тъй като може да се политизира събирането, а тя не иска това. Ще се съберат много хора, може да има и провокатори. Затова моля да уважим нейното желание. Когато от семейството са готови да направят поклонението, ще се случи в най-тесен кръг". Това казва поетът Румен Леонидов, близък приятел на майката на Калушев - Стела Димитрова-Майсторова.

Погребението му трябваше да се състои в неделя, но от съобщението става ясно, че се отменя за неопределен период от време.

Досега официалната версия на разследващите е, че тримата в хижа "Петрохан" Ивайло Иванов-Ивей, Пламен Статев и Дечо Василев са се самоубили. След това в кемпера под Околчица Калушев е гръмнал Ники и Алекс и се е самоубил.