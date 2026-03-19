Нова платформа ще визуализира напредъка на проектите по общинската инвестиционна програма

Новата интернет платформа (ipop.mrrb.bg) ще визуализира напредъка по проектите по общинската инвестиционна програма. Тя е разработена в рамките на 10 дни с цел дефрагментиране и структуриране на данните от различни дирекции и министерства, обяви на пресконференция служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.

Тя съдържа интерактивна карта и графики, както и цветово обозначение на средствата, като в черен цвят са маркирани вече разплатени суми през 2024–2025 г., в син - заявените средства към Българската банка за развитие (ББР), в оранжев - средства, които очакват обработка и все още не са платени, обясни Йордан Терзиев, съветник на министъра, предава БТА.

Той каза, че има възможност за изтегляне на информацията в машинночетим формат за независими анализи от гражданите и допълни, че е поет ангажимент данните да се обновяват на всеки 14 дни.

Разработването на платформата е в отговор на една от поставените от служебния премиер Андрей Гюров приоритетни задачи пред министъра, както и по искане на общините - осигуряване на пълна прозрачност и справедливост при разпределението на държавните средства към всички общини, като се елиминира практиката на „уреждане" на проекти чрез посредници.

Министърът представи конкретни данни относно финансовите потоци по инвестиционната програма на общините към март 2026 г., като общо заявени средства (2024 г.– 2025 г.) са в размер на малко над 1 198 119 560 евро, заявките към ББР (от началото на 2026 г. до 17 март 2026) - 287 037 584 евро. Той информира, че почти всички общини са включени в програмата, с изключение на община Трекляно, която не е в Приложение 3 към бюджета и няколко други общини, които все още са на „кота нула" или не са се възползвали от ресурсите.

Министърът посочи, че към момента ББР разполага със 172 962 415 евро за проектите и допълни, че сравнено със заявените плащания, се очертава недостиг от близо 100 милиона евро. По думите на служебния регионален министър проблемът изисква политическо решение от новото Народно събрание, тъй като в момента се изпълнява удължената версия на бюджета за 2025 г.

Министърът отчете и хода на изпълнение на втората задача, поставена му от премиера - осигуряване на честни избори, като изтъкна, че чрез Дирекция ГРАО е създадена организация за лесна промяна на настоящия адрес, включително по електронен път чрез специален „син бутон" на сайта на министерството.