Възрастна жена остави на ало измамници пари и златни накити до кофи за боклук в Луковит

Възрастна жена остави на ало измамници пари и златни накити до кофи а боклук в Луковит

74-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Луковит, съобщиха от полицията.

На 17 март тя е подала сигнал, че ден по-рано е била измамена. Тя твърди, че ма 16 март е получила обаждане на мобилния си телефон от скрит номер и мъж, който се е представил за служител на МВР е поискал от нея да предаде всички налични пари и ценности, с които разполага.

Той я убедил, че парите са нужни за залавяне на измамници, като след приключване на операцията ще ѝ бъдат върнати.

По познатата схема, жената е събрала 920 евро и златни накити. Спазвайки инструкциите на фалшивия служител на реда, след като ги е поставила в найлонов плик ги е оставила между два контейнера за отпадъци на кръстовище.

По случая се води разследване.

