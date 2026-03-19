Осъдиха 53-годишен, измамил жена с 57 000 лева

По обвинение на прокурор от Софийска районна прокуратура е осъден на затвор 53-годишен мъж за измама, извършена в условията на опасен рецидив.

П.Л. е привлечен към наказателна отговорност за това, че за периода от неустановена дата в края на месец юли 2022 г. до неустановена дата в края на месец август 2022 г. в гр. София е заблудил Л.М., че представляваното от нея дружество кандидатства и е одобрено по процедура в Програма за развитие на селските райони. Деянията са две и са извършени при условията на продължавано престъпление. Като заблудил жената, че е одобрена по гореспоменатата процедура обвиняемият поискал от пострадалата сумата от 4000 лева, която по думите му представлявала такса за Министерство на земеделието и храните. След това П.Л. й казал, че трябва да му даде 53 000 лева, представляващи самоучастие по одобрения проект. Л.М. му дала парите и след това разбрала, че е била измамена. По този начин обвиняемият й причинил имотна вреда в общ размер на 57 000 лева.

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като П.Л. е осъждан на „лишаване от свобода" за сходно престъпление.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл. 211, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „А" от НК. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи П.Л. като автор на деянието. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Състав на Софийски районен съд призна П.Л. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 5 години, което той следва да изтърпи ефективно при „строг" режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.