Кандидат на АПС във Видин се отказа от участие и бе заличен от листата на коалицията

РИК във Видин заличи регистрацията на третия в кандидатската листа на Алианс за права и свободи за парламентарните избори на 19 април Владислав Алексеев Борисов. Решението си комисията взе след като самият Борисов подал заявление за премахването му от листата. Мотивите му в заявлението до РИК във Видин било, че не било поискано неговото изрично желание да бъде включен в листата на АПС.

От комисията напомниха, че тъй като оттеглянето на Борисов е преди началото на предизборната кампания, в срок до 17 ч. днес от АПС имат право да посочат друг кандидат на неговото място. Самото решение на РИК във Видин пък подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок.