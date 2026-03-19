ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Мъртво пиян пловдивчанин катастрофира, извади триъгълник и хукна пред очите на полицаи (Снимки)

Колата на пловдивчанина се забила в оградата. Снимка: Фейсбук

Арестували го при опита да избяга, дрегерът отчел над 3 промила

59-годишен мъртво пиян шофьор се озова в ареста след катастрофа в Пловдив, съобщиха от МВР. 

Около 10,15 ч. вчера патрулиращи по ул. "Царевец" пътни полицаи забелязали лек автомобил "БМВ" да се блъска в разделителната ограда. Веднага след това видели как водачът поставя авариен триъгълник и побягва.

Служителите на реда и намиращ се наблизо автопатрул на Второ районно управление предприели незабавни заградителни действия и успели да го заловят. Тестът му с дрегер отчел над 3 промила. Извършителят се оказал пловдивчанин на 59 години и е бил отведен за едно денонощие зад решетките. По случая е образувано бързо производство.

Мъжът извадил аварийния триъгълник и хукнал. Снимка: Фейсбук
Мъжът извадил аварийния триъгълник и хукнал. Снимка: Фейсбук

Междувременно с подобна мярка в Пето районно попаднали други двама мъже, седнали зад волана след употреба на алкохол над допустимото. Задържаните са на 35 и 47 години, засечени съответно на бул. "Освобождение" и бул. "Съединение" в жк "Тракия".

Колата на пловдивчанина се забила в оградата. Снимка: Фейсбук
Мъжът извадил аварийния триъгълник и хукнал. Снимка: Фейсбук

