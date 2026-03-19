Полицейска акция за купуване на гласове тече в Разградско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите, се провежда днес на територията на областта, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Разград.

В рамките на акцията служители на полицията и жандармерията извършват проверки на имоти, моторни превозни средства и различни обекти, за които има съмнения за дейности в нарушение на изборното законодателство, съобщава БТА.

В операцията участват екипи от различни структури на областната дирекция. Под контрол са поставени също търговски обекти, заложни къщи, автоморги и други места, за които има информация, че евентуално е възможно да се извършва престъпна дейност или административни нарушения. Паралелно с това са изградени контролно-пропускателни пунктове, където се извършва пълен контрол на преминаващите превозни средства.

Основната цел на операцията е противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и засилване на полицейското присъствие в уязвими райони и квартали на територията на област Разград, посочват от Областната дирекция на МВР.

Такива акции бяха проведени днес и в областите Велико Търново и Стара Загора.