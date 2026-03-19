Пловдивчанин плаща 52 евро, псувал полицаи, докато го проверявали

Бил във видимо нетрезво състояние

Глоба в размер на 52 евро ще трябва да плати 51-годишен пловдивчанин, държал се неприемливо със служители на реда, съобщиха от МВР.

Административното наказание е наложено от Районния съд, след като във вторник по обяд, във видимо нетрезво състояние, мъжът отправил обиди към проверяващите го полицаи край автобусна спирка на ул. "Победа".

Извършителят бил отведен за срок до 24 часа в Трето районно управление, където му е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.