Арестуваха собственик на магазин в Асеновград, продавал фалшиви дрехи, обувки и чанти

Множество стоки, имитиращи марки на известни производители, са иззети при спецакция в Асеновград, съобщиха от МВР.

Полицейската проверка в магазин в квартал "Баделема" вчера установила да се предлагат за продажба общо 568 артикула – спортни дрехи, обувки и чанти, носещи знаците на утвърдени марки, без да има необходимото разрешение от правопритежателите.

Като заподозрян за нерегламентираната дейност бил задържан местен жител, стопанисващ търговския обект. По случая се води досъдебно производство.