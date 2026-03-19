265 кметове: С удължения бюджет местната власт няма да бъде блокирана

Националното сдружение на общините в Република България благодари на 4-те партии, подкрепили предложенията му, които не са политически, а са важни за жителите им

Промени в удължителния бюджет, защитени в пленарна зала на НС от ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН и ДПС-НН, ще позволят на общините да работят нормално и да изпълняват инвестиционните си и капиталови програми. Текстовете, предложени от Националното сдружение на общините бяха приети между първо и второ четене и остават и след окончателното гласуване на удължителниябюджет в НС.

Националното сдружение на общините в Република България благодари на народните представители, които осигуриха правната рамка за нормална работа на местната власт в условията на неприет редовен държавен бюджет.

Националното сдружение оценява разбирането на народните представители, които припознаха и приеха предложенията на кметовете.

Те не са политически, не са за повече средства, нито разходно безотговорни. Те са конкретни и управленски необходими, защото позволяват работата на местната власт да продължи нормално.

Чрез специфичните разпоредби за общините, приети след промените в Удължителния бюджетен закон, е дадена предвидимост и прозрачност за работата на местната власт в периода, в който се работи без редовен държавен бюджет. Без подобни разпоредби общините щяха да бъдат поставени в парадоксална ситуация: да имат ресурс, но да нямат достатъчна правна яснота как законосъобразно да го използват.

Народното събрание подкрепи ключови искания на общините:

- Възможност общинските съвети да приемат временни разчети за използването на собствените приходи на общините, преходните остатъци в делегираните дейности, неусвоените целеви средства и средствата за зимно поддържане.

- Правомощие да се приемат капиталовите програми за 2026 г., по които общините ще работят до приемането на собствените си бюджети. Предоставена е и липсващата до момента целева субсидия за капиталови разходи.

- Държавата да може да финансира не само допълнителните разходи за заплати и социални плащания, но и ръста на разходите за горива и енергия.

- Дадено беше разрешение Държавен фонд „Земеделие" да извършва плащания за финансиране на разходи за ДДС на общинитепо проекти, финансирани по Програмата за развитие на селските райони.

НСОРБ подчертава: Промените в Удължителниязакон, общините не получават нито „повече пари", нито „повече безконтролност", каквито твърдения имаше. С тях се въвежда ясен и прозрачен ред, по който местната власт да продължи ежедневната си работа в период, в който държавата все още няма приет годишен бюджет.

Особено важна за общините е и подкрепата за разходите за електроенергия и горива, включително за уличното осветление. В условията на продължаваща нестабилност на цените на енергоносителите това е навременна мярка в подкрепа на местните бюджети и на ежедневните публични услуги.

„Приетите днес текстове са важни, защото дават повече сигурност за всички дейности на общините. Без тях рискът беше реален – риск за забавени разплащания, блокирани инвестиции, неустойки по договори, затруднения в социалните и културните дейности, читалища, пенсионерски клубове. С други думи – рискът беше за хората. С промените удължителниятбюджетен режим ще бъде работещ както за администрацията, но най-вече – за гражданите", коментира Даниел Панов – кмет на В. Търново и председател на НСОРБ.