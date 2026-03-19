Двама мъже заключиха жена в кола в центъра на Стара Загора

На 18.03.2026г. в 16:13 часа в Първо РУ-Стара Загора е получен сигнал от 35-годишен мъж, че в града на улица пред сграда на фирма е паркиран лек автомобил "Фолксваген" и в него има заключена жена, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР. На място е изпратен полицейски екип. Установена е 34-годишна жена, която заявила, че е била заключена в лекия автомобил, без нейно съгласие и противозаконно е лишена от свобода от 55-годишен мъж и 19-годишен мъж.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора. Двамата мъже на 55 и 19 години са задържани за срок до 24 часа.