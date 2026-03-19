Оставиха зад решетките ревнивеца, блъснал нарочно бременната си бивша жена в Старозагорско

Магистратите в Пловдив също се опасяват, че ако го пуснат, може да извърши друго престъпление или да се укрие, тъй като е криминално проявен и избягал от мястото на катастрофата

Пловдивският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение "задържане под стража", взета от окръжните магистрати в Стара Загора спрямо Симеон Д., обвинен че блъснал умишлено 29-годишната си бивша жена Стефка. Според прокуратурата при катастрофата на 8 март в Обручище той ѝ причинил многостепенна средна телесна повреда. Жената била бременна, а в колата било голямото им дете. Престъплението е извършено след употреба на марихуана и деецът е избягал от местопроизшествието, съобщават от съда.

Магистратите прецениха, че от всички събрани до настоящия момент доказателства са налице достатъчно данни за това, че Симеон е съпричастен към престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Според тях е налице реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление при една по-лека мярка за неотклонение. За него има лоши характеристични данни, обуславящи немалката му обществена опасност, тъй като е криминално проявен. Съдът прие, че реалната опасност да се укрие в случая е доказана и от обстоятелството, че след извършване на деянието обвиняемият е избягал от местопроизшествието, както и че е управлявал автомобила след употреба на наркотични вещества.

Определението на апелативния съд е окончателно.