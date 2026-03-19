И пловдивски съд отряза 34-годишния Тодор от Девин, пребил леля си и я бутнал в шахта

Жената е с множество счупвания на дясната ръка, потрошен таз и четири ребра

Опит да излезе от ареста направи 34-годишният Тодор Гочев от Девин, пребил леля си и я бутнал в шахта, но Апелативният съд в Пловдив го отряза и потвърди мярката му.

Гочев е обвинен в опит за убийство в условията на домашно насилие. От 16 август м.г. между 12 часа до 9 сутринта на другия ден младият мъж нанесъл побой над роднината си в изоставена сграда, след което я бутнал в шахта. В резултат на това жената е със средна телесна повреда, изразяваща се в множество счупвания на дясната ръка, потрошен таз и четири ребра.

Апелативният съд прецени, че от събраните до момента доказателства остава непроменено обоснованото подозрение за съпричастност на Гочев към престъплението, в което е обвинен. Максималният срок за задържане при това обвинение е 1 година и 6 месеца, а това време не е изтекло до момента. Според съда няма нови обстоятелства, които да обуславят промяна на мярката за неотклонение от задържане под стража в домашен арест, какъвто поиска обвиняемият.

Определението е окончателно.