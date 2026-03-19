Горивото поскъпна, започнаха да крадат дизел

Ваньо Стоилов

На 18.03.2026 г., около 05.40 ч., екип на сектор "Пътна полиция" в Стара Загора на АМ "Тракия", спрял за проверка лек автомобил "Фолксваген", управляван от 36-годишен мъж. В момента на спирането друг мъж слиза от предната дясна врата и побягва в неизвестна посока, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.

При проверката е установено, че в багажното отделение на автомобила има 6 пластмасови туби с вместимост, около 165 литра, пълни с течност с мирис на дизелово гориво и маркуч. От проведените оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители е установено, че дизеловото гориво е отнето от товарен автомобил "Рено" с прикачено към него ремарке с водач 47-годишен мъж. Установена е самоличността и на избягалото от проверката лице – 47-годишен мъж, като в момента се укрива. 36-годишният шофьор е задържан за срок до 24 часа.

В РУ-Чирпан е образувано досъдебно производство по чл.195 от НК под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. Работата по случая продължава.

