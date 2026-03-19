2 г. условно за врачка, скрила близо 60 000 лв. данъците от гадаене

Осъдиха гадателка от севлиевско село на две години условно лишаване от свобода за неплащане на данъчни задължения в особено големи размери. Окръжният съд в Габрово е признал подсъдимата В.К. за виновна в това, че през периода 1 декември 2019 г. – 30 юни 2023 г., избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - общо 59 804,16 лв., от които 22 154,36 лв. данък добавена стойност, 33 149,80 лв. данък върху доходите на физическите лица и 4 500 лева патентен данък, като не подала в ТД на НАП - Велико Търново, офис Габрово и в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси" към Община Севлиево декларации, с които е следвало да декларира горепосочените задължения, посочват от пресцентъра на съда.

Видно от доказателствата по делото през инкриминирания период подсъдимата упражнявала дейност, свързана с гадаене и изчистване на негативна енергия. Посоченото занятие било източник на регулярен доход и за него жената дължала съответни данъци.

За извършеното престъпление В.К. е осъдена на 2 години лишаване от свобода, като изпълнението на така наложеното наказание бе отложено (на основание чл. 66, ал. 1 от НК) с изпитателен срок от 3 години.

Делото е разгледано по реда на съкратено съдебно следствие. Подсъдимата заявила, че се признава за виновна по всички факти и обстоятелства, посочени в обвинителния акт и изрази съгласие да не се събират доказателства по тях. Така първоначално определеното наказание от 3 години лишаване от свобода било намалено с 1/3.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.