ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отмениха работния обяд между Доналд Тръмп и японск...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото НС

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22501536 www.24chasa.bg

Столичният инспекторат глоби фирма и шофьори за изхвърляне на земни маси

Даринка Илиева

[email protected]

3944
Столичният инспекторат състави 4 акта при проверка в с. Бистрица. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Столичният инспекторат състави 4 акта за административни нарушения при проверка в с. Бистрица, м. „Хумата", във връзка с нерегламентирано транспортиране и изхвърляне на земни маси.

Един от актовете е наложен на фирма за отклонение от определения маршрут, посочен в издаденото направление. Останалите три са съставени на водач на товарен автомобил за транспортиране без необходимото направление и липса на покриване на товарите с чергило, което води до разпиляване и замърсяване на пътната инфраструктура, обясниха от Столичния инспекторат.

Проверката е предварително организирана след сигнали от граждани и проведена в тясна координация със Самуил Попов - кмет на с. Бистрица, Икономическа полиция, 08 РПУ, „Автомобилна администрация" и други компетентни институции.

Контролът на Столичния инспекторат е насочен към предотвратяване на замърсяването от строителни дейности и спазването на установените правила при транспортиране на земни маси. При проверките се следи за движение по определените маршрути, наличие на валидни документи и обезопасяване на товарите.

Установените нарушения показват, че част от водачите продължават да не спазват изискванията за безопасен транспорт, което води до замърсяване на уличната мрежа и създава риск за движението.

Столичният инспекторат ще продължи засиления контрол на терен, включително при сигнали от граждани, като приоритет остава недопускането на нерегламентирано изхвърляне на земни маси и опазването на чистотата в населените места.

Столичният инспекторат състави 4 акта при проверка в с. Бистрица. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото НС