Инж. Здравко Бакалов оглави Южноцентралното държавно предприятие в Смолян

Със заповед на министъра на земеделието и храните Иван Христанов от 17 март 2026 г. инж. Здравко Бакалов е назначен за директор на Южноцентрално държавно предприятие.

Инж. Бакалов е магистър по „Горско стопанство" и има дългогодишен професионален опит в системата на горите. През годините е заемал различни лесовъдски и ръководни длъжности, включително вече е ръководил предприятието в Смолян.

Новият директор е носител на най-високото отличие на лесовъдската гилдия – „Лесовъд на годината" за 2023 г., което се присъжда за изключителен принос и професионализъм в сектора.