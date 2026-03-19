Огнеборци и горски дават изнесени дежурства в сезона на пожарите

Огнеборци и горски служители ще дават смесени изнесени дежурства в сезона на пожарите. Това съобщиха на съвместна пресконференция директорът на Югозападното държавно предприятие инж. Валентин Чамбов и директорът на РДБПЗН Боян Кондуров. Екипите ще правят обходи и ще дежурят в критични „горещи точки" Благоевградска област, за да може да се предотвратят разрастването на големи горски пожари. "Изнесените дежурства целят да сведат броя на сигналите и да влязат в така известния златен час за гасене, в който да не се губи време за пристигане на екипи до място, където вече температурите през лятото са спомогнали за разрастването на стихията", обясни комисар Кондуров.

ЮЗДП и РДПБЗН дадоха старт на съвместната си кампания за превенция на пожари. Тази година тя започва по-рано, за да стигне до максимален брой хора.

свен информационни материали, които ще бъдат разпространени, ще се наблегне на срещите „очи в очи" с горски служители и пожарникари, за да бъде осведомена обществеността за най-вероятните причини за възникването на горските пожари, както и за начините, по които те могат да бъдат избегнати или потушени в зародиш.

Представители на Държавните горски стопанства заедно с кметовете на населените места ще проведат превантивни разговори с възрастните хора на прага на пожароопасния сезон. Основната цел е да се обясни на хората, че при почистване на земеделски площи и дворове една искра може да доведе до ужасяващи последствия за природата, каза инж. Чамбов.

Допълнително от ЮЗДП ще организират и среща между горски педагози и ученици, които ще научат как да се отнасят към гората по време на преходи и летувания, за да не предизвикат пожар.

Огромният пожар от миналото лято в Пирин, на територията на общините Струмяни, Сандански и Кресна изпепели 40 000 дка гора, половината от които са безвъзвратно загубени и ще се налага изкуствено залесяване с нови устойчиви към променилия се климат в района видове. Надеждата е гората да се възобнови след около 15-20 години.

"Изпуснем ли един пожар и той прерасне в мащаб над 1000 дка, гасенето му става невъзможно, въпреки наличните 29 противопожарни автомобила, багери за създаване на просеки, булдозери. Най-важно е да не се стига до първата искра. Превенцията гаси пожари", категоричен бе инж. Чамбов.

Боян Кондуров обяви не само и началото на съвместната кампания, но и първите пожари в Югозапада, които са на границата на горските територии. Такива е имало в районите на Разлог, Петрич и Гоцеделчевско. "Обикновено, назад във времето, горските пожарите в гори за година са били 30-40, то през последните години те стигат до 70-80, като основната причина е човешка небрежност и палене на стърнища", допълни Кондуров. Много малък е броят на пожарите, причинени от паднали мълнии в планината. За миналата година е имало само един такъв случай в Пирин.

Предприятието разполага с 29 броя противопожарни автомобила, приведени в готовност за действия през предстоящия пожароопасен сезон като 3 от тях са специализирани за гасене на дълги разстояния, линията от шлангове е почти 1000 метра с денивелация над 400 метра, което нито един противопожарен автомобил в страната не може да покрие. ЮЗДП разполага с 2 булдозера и 15 багера, които могат да се включат при нужда. Сформирани са 76 гасачески групи с 633-ма служители на териториалните поделения на предприятието.

През месец март са закупени 223 броя защитни облекла за дооборудване на сформирането екипи. ЮЗДП има подадено проектно предложение по Стратегическия план за развитие на селските райони 2021-2027 година в частта "превенция на пожарите", при одобрението на който ще бъдат закупени 3 дрона с термокамери, радиостанции за връзка между служителите, участващи в гасенето, оборудване за подобряване на дейността на деветте противопожарните коли и изграждане на минерализовани ивици и лесокултурни прегради.

Статистиката показва, че най-бързо сигналите за огън достигат от обаждания на граждани до тел. 112.