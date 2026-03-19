Омбудсманът Велислава Делчева организира среща заради стотиците жалби за високи сметки за ток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Омбудсманът Велислава Делчева организира публична среща на всички заинтересовани страни на тема: „Мерки за ефективна защита на потребителите на електроенергия", съобщиха от пресцентъра на институцията.

Форумът ще се проведе на 20 март 2026 г. (петък) от 10.00 ч. в сградата на институцията на омбудсмана на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон" № 22.

В дискусията ще участват служебните министри на енергетиката Трайчо Трайков, на икономиката и индустрията Ирина Щонова, председателят на КЕВР Пламен Младеновски, председателят на КЗП Александър Колячев, представителите на електроенергийните дружества, Българска национална асоциация „Активни потребители", Федерацията на потребителите в България.

Поводът са стотиците сигнали на граждани от цялата страна за високите сметки за електроенергия, постъпващи в институцията на омбудсмана. По случая омбудсманът вече сезира Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката с настояване за проверка и предприемане на необходимите действия за защита на гражданите.

Целта на срещата е да бъдат обсъдени конкретни мерки за гарантиране на прозрачност, справедливост и ефективна защита на правата на потребителите на електроенергия.