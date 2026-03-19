Министър Игнатов откри STEM център с 6 кабинета в 107 ОУ „Хан Крум"

Министърът на образованието и науката Сергей Игнатов откри нов STEM център в 107 ОУ „Хан Крум" в София. Той разполага с 6 кабинета – 3 по математика и по един по физика, биология и роботика, изградени по Плана за възстановяване и устойчивост, съобщиха от министерството на образованието.

„Откриването на STEM центровете показва, че вашето училище и българското образование са на гребена на вълната на технологичния прогрес", обърна се министър Игнатов към учениците. Той изтъкна, че природоматематическите науки, които ще се изучават в новите кабинети, са изключително важни. „Те са инструмент за подобряване на нашия живот и на ежедневието ни", посочи министърът.

Заедно с новото STEM пространство, в училището отвори врати и клубно помещение, предоставено от Столична община. В него има кабинет по изобразително изкуство, зала за репетиции, заседателна зала, както и кабинети за ресурсен учител и логопеди.

Днес 107 ОУ празнува и 92-та годишнина от своето основаване – създадено е с указ на Министерството на просвещението през 1934 г. като училище „Цар Крум", отбеляза директорът Данко Калапиш.

На празника присъстваха и началникът на Регионалното управление на образованието София-град д-р Елеонора Лилова, директорът на Националния STEM център проф. Найден Шиваров, кметът на район „Лозенец" Константин Павлов, началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Мария Петкова, учители, ученици и гости.