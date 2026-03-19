ОИЦ – Русе финализира информационната си кампания за европейско финансиране през 2026 г.

Областният информационен център успешно финализира поредицата от информационни срещи на тема „Актуални и предстоящи възможности за европейско финансиране през 2026 година", обхванала всички седем общини в област Русе.

Инициативата премина при засилен интерес и активно участие от страна на местните общности, като последният етап включваше събития в общините Бяла, Ветово и Сливо поле. Обиколката завърши със събитие в Русе, проведено в офиса на ОИЦ – Русе, в Доходното здание.

В рамките на срещите експертите от ОИЦ – Русе представиха актуални отворени процедури за кандидатстване, индикативни годишни работни програми, както и възможности за подкрепа чрез Агенцията по заетостта. Специално внимание беше отделено и на дейността на мобилния екип по програма „Северът в растеж" към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), както и на Регионалния център за социална икономика и социални иновации – Габрово.

В събитията се включиха представители на бизнеса, неправителствения сектор, местната власт, читалища и други заинтересовани страни, както и представители на Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия и Европа Директно Русе.

Участниците получиха актуална информация, практически насоки и ценни съвети за успешно кандидатстване по европейски програми през 2026 г.

