ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отмениха работния обяд между Доналд Тръмп и японск...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото НС

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22501935 www.24chasa.bg

Нов зам.-председател има Окръжен съд - Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

1116
Съдия Иванка Илинова и председателят на Окръжен съд- Пазарджик Красимир Комсалов

Съдия Иванка Илинова встъпи в длъжност като заместник-председател на Окръжен съд - Пазарджик и ръководител на Търговското отделение

Съдия Илинова поема ръководната функция след решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 10 март тази година.

По повод встъпването ѝ в длъжност съдия Иванка Илинова беше поздравена от съдия Красимир Комсалов – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пазарджик, който ѝ пожела успех в изпълнението на новите отговорности.

Съдия Илинова е с ранг „съдия във ВКС и ВАС". Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски" през 1995г. Професионалният ѝ път в органите на съдебната власт обхваща 29 години, като през последните 8 години е съдия в Окръжен съд – Пазарджик. Преди това е работила 18 години в Районен съд – Пазарджик, от които над 7 години е заемала длъжността заместник – председател на съда.

Към настоящия момент юридическият стаж на съдия Иванка Илинова надхвърля 30 години.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото НС