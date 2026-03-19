Нов зам.-председател има Окръжен съд - Пазарджик

Съдия Иванка Илинова встъпи в длъжност като заместник-председател на Окръжен съд - Пазарджик и ръководител на Търговското отделение

Съдия Илинова поема ръководната функция след решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 10 март тази година.

По повод встъпването ѝ в длъжност съдия Иванка Илинова беше поздравена от съдия Красимир Комсалов – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пазарджик, който ѝ пожела успех в изпълнението на новите отговорности.

Съдия Илинова е с ранг „съдия във ВКС и ВАС". Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски" през 1995г. Професионалният ѝ път в органите на съдебната власт обхваща 29 години, като през последните 8 години е съдия в Окръжен съд – Пазарджик. Преди това е работила 18 години в Районен съд – Пазарджик, от които над 7 години е заемала длъжността заместник – председател на съда.

Към настоящия момент юридическият стаж на съдия Иванка Илинова надхвърля 30 години.