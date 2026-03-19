По 21 се борят за едно депутатско място

Държавата не е определила кой ще отговаря за спазването и евентуалното санкциониране по задължителния европейски регламент за предизборните кампании, затова сега ще важат националните правила, стана ясно от изявление на говорителката на ЦИК Росица Матева

Общо 4786 са кандидатите са народни представители, обяви зам.-председателката на ЦИК Росица Матева. Това означава, че средно 21 души се борят за едно от 220-те места в парламента. Жените в листите са 1439.

1019 лица са кандидати в 2 района. Една кандидатка вече е заличена, защото е регистрирана от две формации в един регион - Хасково. Проблем е имало и с трима кандидати, които са от една политическа сила, но в 3 или 4 района. Действителни са първите две по ред регистрации, уточни Матева.

10 коалиции и 14 партии са регистрирали кандидати във всички райони, един единствен е независим кандидат в Смолян (Тодор Батков - младши - б.р.). За сравнение на последните избори през октомври 2024 г. партиите са били 19, коалициите 9 и един независим каднидат.

Вчера списъците са пратени за проверка в ГРАО, но няма информация колко от хората в тях са с двойно гражданство. Ако имат такова, кандидатите трябва да са живели 9 месеца на територията на страната.

Днес изтича срокът, в който някой кандидат може да се откаже и мястото му да бъде заето от друг. След това промяна в листите не може да се прави, освен при отказ, смърт или невъзможност да изпълнява задълженията си.

Заявления за гласуване зад граница се подават до 24 март, към 13,30 ч днес са подадени такива от 35 314 избиратели зад граница. На предния парламентарен вот те са били били малко над 30 000. Според Матева ръстът сефа се заради ограниченията за разкриване на секции. До 28 март в ЦИК ще бъдат определени местата за секциите - по предложение на дипломатическите и консулски представителства.

9 български и една международна организация са се регистрирали за участие с наблюдатели на вота.

Говорителката на ЦИК обясни, че не се е запознала с твърденията на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, който по-рано днес обяви, че комисията е отказала да спази задължителен европейски регламент за рекламните материали на кандидатите.

По Регламент 900 от 2024 г. вчера в ЦИК е имало питане от друга политическа формация. В отговор комисията е качила на сайта си съобщение, с което уведумява участниците в изборния процес, че при провеждане на изборната кампания трябва да спазват изискването на ИК и решението на ЦИК, с което се упределят условията за провеждане на предизборната кампания. "По този регламент в ЦИК няма информация държавата да е определила органа, който ще отговаря за този регламент. По последна информация от януари, това може да е министерството на културата. Провеждането на предизборната кампания се урежда от националните правила", настоя Росица Матева.

"Регламентът е задължителен, но не се прилага, това е становището на ЕК, по уредени в националното законодателство въпроси. Предизборната кампания е такъв въпрос", настоя тя. Кой ще ги глоби, след като няма определен национален орган, който да налага санкции по регламента? За нас няма казус", добави Матева.

В ЦИК има около 40 преписки, свързани с прилагането на този регламент, има работна група с редица институции, но в ЦИК няма инфо кой орган е определен да отговаря за този регламент и да го прилага, обясни още тя.

А казусът с отказа на Търговския регистър да заличи кандидатката на ДПС Стефка Костадинова от БОК, Матева заяви, че това са отношения между нея и регистъра. "По отношение на кандидатурата, тя е подала необходимите документи, регистрирана е като кандидат, отговорността дали ще изпадне в несъвместимост е нейна", каза Матева.

