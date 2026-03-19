Във Враца двама отпаднаха от надпреварата за новия парламент според решения на РИК

Двама бяха заличени като кандидати за парламента на изборите на 19 април от РИК във Враца. Комисията определи, че независимият кандидат Галин Илиев Тодоров не е представил до крайния срок всички изисквани по закона документи и прекрати направената вече регистрация на неговия инициативен комитет.

Пак според решение на врачанската комисия регистриралата двама свои кандидати ПП „Нация" остава само с един. РИК откри, че регистрираната на второ място Росица Василева Георгиева няма навършени 21 години до датата на регистрацията, каквото е изискването на закона. Затова тя бе заличена от кандидатската листа на партията.