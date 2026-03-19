Във Враца двама отпаднаха от надпреварата за новия парламент според решения на РИК

Говорителката на РИК във Враца Ели Кирилова СНИМКА: Авторът

Двама бяха заличени като кандидати за парламента на изборите на 19 април от РИК във Враца. Комисията определи, че независимият кандидат Галин Илиев Тодоров не е представил до крайния срок всички изисквани по закона документи и прекрати направената вече регистрация на неговия инициативен комитет.

Пак според решение на врачанската комисия регистриралата двама свои кандидати ПП „Нация" остава само с един. РИК откри, че регистрираната на второ място Росица Василева Георгиева няма навършени 21 години до датата на регистрацията, каквото е изискването на закона. Затова тя бе заличена от кандидатската листа на партията.

