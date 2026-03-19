Шестима задържани при спецакция в област Пазарджик

С полицейски заповеди за срок от 24 часа са задържани 6 лица и са разкрити 14 престъпления при проведената вчера специализирана полицейска операция в Пазарджишко. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов. Спецакцията обхвана целия регион, в това число и най-малките и отдалечени населени места. В нея взеха участие служители от структурите на областната дирекция, на районните управления в Пазарджик, Пещера, Септември, Панагюрище и Велинград, подпомогнати от допълнителни мобилни екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив. В хода на осъществените дейности са извършени проверки на общо 1515 лица, на 1355 моторни превозни средства.

Инспектирани са 73 обекта - магазини, заложни къщи, пунктове за изкупуване на метални отпадъци, питейни заведения. За установени нарушения са съставени 73 акта и 286 фиша. По време на полицейските действия са разкрити 14 престъпления. По - характерни от тях са една домова кражба, три кражби от магазини, кражба на велосипед. Двама са задържани с наркотични вещества, засечени са водач под въздействието на алкохол над 1.2 промила и друг представил за проверка неистинска шофьорска книжка.

Установена е самоличността на непълнолетен, който е извършил вандалска проява по сграда на училище в село Динката. На територията на Велинград и Гара Костандово са установени трима притежавали незаконно добита дървесина.

По всички разкрити престъпления са образувани досъдебни производства или преписки, които са под надзора на прокуратурата.