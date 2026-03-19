Столичната община почиства нерегламентирани драсканици от фасади и обществени пространства

Столична община започна системно почистване на надраскани обществени пространства с цел възстановяване на чистия и поддържан облик на града. Дейностите започнаха от централната градска част, включително пространствата около парка на НДК, които през последните години се превърнаха в обект на масови нерегламентирани надписи.

„София няма да бъде град, в който вандализмът се приема за нещо нормално. Продължаваме системно почистване на драсканиците и ще бъдем последователни – ще чистим, ще контролираме и ще налагаме правила. Ясно разграничаваме градското изкуство от вандализма – изкуството има своето място и ние го подкрепяме, но драсканиците нямат място по фасадите и обществените пространства. София трябва да бъде чист, подреден и уважаван град", каза кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

Дейностите започват от централната част на града. В момента се почистват надраскани повърхности на две ключови места – стената на парка на НДК откъм ул. „Фритьоф Нансен", подлезът и колоните под моста на „Влюбените" и колоните на сградата на ул."Алабин" 54, съобщи заместник-кметът по направление „Сигурност" Лъчезар Милушев.

Премахването на надписите се извършва със специализирана техника, съобразена с различните видове повърхности, като към момента се използва водоструйна техника с високо налягане.

Почистването ще продължи с подходите към подлеза на ул. „Фритьоф Нансен", както и фасади на обществени сгради, колоните по ул. „Алабин" и ул. „Граф Игнатиев".

Дейностите са част от цялостната политика на Столична община за поддържане на градската среда и ограничаване на вандализма. Още в началото на мандата на Васил терзиев беше поставено начало на системно почистване на нерегламентирани надписи в ключови зони, включително района на Националния дворец на културата, където бяха почистени подлези, спирки и фасади.

Паралелно с това общината реализира и подкрепя инициативи и фестивали за градско изкуство с цел да се насърчи изкуство и да се премахне вандализъм в градската среда. По този начин бяха преобразени с различни тематични мотиви редица пространства като оградата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ", подлезите до Южен парк при бул."Гоце Делчев", при Западен парк, подлез на бул."Владимир Вазов" и др.