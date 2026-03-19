Арестуваха 10 с наркотици при акция в “Столипиново”, не откриха купувачи на гласове

Намерен е списък с имена в Карловско, ще се разследва дали е свързан с изборите

Схемите не се променят, все повече хора купуват гласове, обясни шефът на полицията в Пловдив

На територията на квартал "Столипиново" са започнати 3 досъдебни производства за държане и разпространение на наркотици от вида бонзай и фентанил. Задържани са общо 10 лица, имащи съпричастност към тази престъпна дейност.

Това заяви директорът на пловдивската полиция ст. комисар Васил Костадинов по време на специализирана акция в "Столипиново", която ще продължи до края на деня. Той обясни, че операцията се провежда съгласно предварително утвърден график от главния секретар. Полицаите работят за разкриване на конвенционални престъпления, както и на свързани с изборите.

"На територията на "Шекер махала" е установено голямо количество тютюн и машина за преработка, която касае престъпление с акцизни стоки без бандерол. Единственото, което мога да споделя като резултат, касаещ изборите, е намерен списък на територията на Районното управление в Карлово, чието съдържание тепърва установяваме дали е съпричастно към престъпление с изборния процес", каза още Костадинов.

По думите му схемите не са се променили, а цените на глас са близки до тези от предишните избори. Търсят се хора от уязвими социални групи с нисък социален статус. Купувачите предлагат както пари, така и хранителни продукти и други блага.

"Проучването започна още с насрочването на изборите. Кръгът от лица, които и назад във времето са извършвали такъв тип престъпна дейност, а и тези които тепърва започват предвид информацията за завишени стойности на предлагане на пари за купен вот, се разширява. Всички са изведени и са под персонално наблюдение от конкретни структури на областната дирекция и МВР", увери ст. комисар Костадинов. Добави, че полицията се намира в начален етап и остава много време до изборите, така че нещата тепърва ще стават ясни.

"Сумите са близки до тези, които са били на предишните парламентарни избори през 2024-а година, когато се коментираха от 50 лв. нагоре", уклончиво коментира шефът на полицията.