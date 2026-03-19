Иван Демерджиев: Нито мога, нито искам да нареждам арести

Приемам сериозно опитите да бъде очернено името ми. Така бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира обвиненията на депутата от ПГ на "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов, че има опити за репресии чрез МВР в Кърджали.

"Схемата е ясна - определени "медии", умишлено ги слагам в кавички, защото те отдавна са станали партийни органи, пускат провокация. Оттам будният гражданин Калин Стоянов се "сезира" и тръгва да подава сигнал срещу мен. Нито мога, нито искам да нареждам арести. Нямам нито правомощия, нито желание да го правя. Нещо много важно - за разлика от будния гражданин Калин Стоянов, аз не съм използвал МВР като бухалка. За мен правото и справедливостта са над всичко", подчертава Демерджиев в пост в личния си профил във Facebook.

Бившият министър допълва, че ако Стоянов действително е подал сигнал срещу него, той ще защити името си и ще подаде на свой ред сигнал за набеждаване.