Парламентът прие окончателно закона за лобизма, осигури 437 млн. евро по ПВУ

Парламентът прие окончателно закона за лобизма на второ четене, който носи наименованието Закон за прозрачност при представителство на интереси.

Това е така, тъй като наименованието лобизъм било натоварено с негативизъм. Проектът беше изработен от Министерството на правосъдието по време на Георги Георгиев. Законът е важен, тъй като от него зависи плащането на 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В зала го подкрепиха ГЕРБ, ПП-ДБ, ИТН, левицата.

В началото на дебата Георги Кръстев от ГЕРБ припомни именно за тези 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост и благодари на бившия правосъден министър Георги Георгиев. Самият Георгиев също благодари на всички, които са се включили. Той припомни, че от 20 години българският законодател се е опитвал да регламентира тази сфера. До момента е имало пет проекта като нито един от тях не е бил приеман дори на първо четене.

И Георгиев обърна внимание, че със закона се изпълнява ангажимент, поет от страната ни преди 4 години. "Сумата, която ще се получи безвъзмездно, е равностойна на ремонтите и разходите на 80 дома за възрастни хора", каза той.

Атанас Славов от ПП-ДБ отбеляза, че наистина парламентът прави важна стъпка с този законопроект. Той посочи, че той е претърпял редакции между двете четения, като заслугата за това била на членовете на правната комисия и по специално на Надежда Йорданова.

Според Славов потенциален риск има в това, че голяма част от лицата, които ще се регистрират в Регистъра, са организациите с нестопанска цел, тъй като в него няма да се регистрират адвокатите и работодателските организации. Славов добави, че дебатът не трябва да спира дотук и има още какво да се подобри.

Законът гласи, че има за цел да осигури прозрачност на контактите с представителите на публичната власт; равноправен достъп на всички заинтересовани физически и юридически лица - представители на интереси, за изразяване на позициите им; осигуряване на широка представителност при формулиране на проекти на нормативни, стратегически и други актове, засягащи широк кръг лица.

В закона също така се казва, че редът за провеждане на лични срещи с представители на

интереси се регламентира от съответната институция и се публикува на интернет страницата й.