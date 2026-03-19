Прокуратурата в Самоков проверява незаконните кланици в Ихтиман

С постановление от 17.03.2026 г. на прокурор в Районна прокуратура – Самоков, Териториално отделение – Ихтиман, е възложена проверка по повод постъпил на 16.03.2026 г. сигнал от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за констатирани нарушения в няколко обекта в гр. Ихтиман.

В хода й следва да се проверят данни за извършено престъпление по чл. 230 от НК – нарушаване на наредба, издадена против разпространяването или появяването на заразна болест по домашни животни.

На разследващия орган са дадени подробни указания, сред които са:

- установяване на начина, основание и периода на стопанисване на конкретни обекти, както и данни за отглежданите в тях животни, евентуалното им клане и реализиране на продукцията,

- установяване на всички данни, касаещи открити странични животински продукти, наличие на справки от компетентни институции за вземане проби и разрешителни за отглеждане и извършване на клане на животни;

- изискване на документи от Гранично полицейско управление – Русе, Община Ихтиман и НАП.

Наред с писмените указания е проведена екипна среща с полицейски орган, на която са съгласувани допълнителни действия в хода на проверката.

Постъпилият днес, 19.03.2026 г., сигнал от неправителствена организация относно същия случай ще бъде приобщен към текущата проверка.