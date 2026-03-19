Обвиняем в контрабанда на над 739 кг марихуана е настанен в затворническата болница в София

Пловдивският апелативен съд отказа да измени мярката за неотклонение „задържане под стража", потвърдена на 16 март от Окръжен съд – Хасково, спрямо шофьор на товарен автомобил, турски гражданин, обвинен в опит за контрабанда на над 739 кг марихуана на стойност над шест милиона евро през граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево", съобщиха от пресцентъра на съда.

Случаят е от 11 септември миналата година, когато при съвместна операция на пункта в товарния отсек на камион, управляван от Нихат Каратай (49 г.), бяха открити 739,180 кг марихуана. По-късно пред съда обвиняемият призна, че е бил нает да пренесе наркотика срещу 50 000 евро, предава БТА.

Каратай е поискал промяна на мярката за неотклонение „задържане под стража" с по-лека поради влошено здравословно състояние. Днес той не се яви в залата, тъй като се намира в затворническата болница в София след прекаран инсулт и се придвижва с инвалидна количка, се пояснява в прессъобщението.

Поради това, че обвиняемият е чужд гражданин и няма адрес в България, съдът не може да промени мярката му за неотклонение в „домашен арест", считат магистратите. Те се съобразяват с тежкото му здравословно състояние, но преценяват, че той има нужда от болнично лечение, което в момента му се осигурява в затворническата болница в София.

Определението на съда е окончателно.