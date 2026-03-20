На фона на силен ръст на сделките и промяна в търсенето, Iconica ще представи проекта си по време на „Ден на отворените врати“ на 28 март

Имотният пазар в Пловдив се развива с по-бързи темпове от повечето големи градове в страната, а последните данни показват, че зад активността стои нов тип купувач. Според статистиката на Агенцията по вписванията областта е сред лидерите по ръст на сделки, като увеличението в последните тримесечия надхвърля 30% на годишна база. Анализатори коментират, че това вече не е само инвестиционен интерес, а реално търсене на хора, които избират Пловдив за място за живот.

Развитието на индустриалните зони около града, растящият брой компании в IT и аутсорсинг сектора и по-високите доходи създадоха нов профил на купувачите. Все повече хора търсят жилище за дългосрочно обитаване, а не само имот с цел инвестиция. Това променя и критериите при избор - освен цената, все по-голямо значение имат средата, инфраструктурата и качеството на строителството.

Брокери отчитат и друга тенденция част от хората, които през последните години са избрали къщи в близките населени места, постепенно се връщат към града. Причината е практична -ежедневното пътуване до работа и училище се оказва по-натоварващо от очакваното, а поддръжката на самостоятелен имот изисква повече време и средства. Така интересът се насочва към жилища в добре организирани градски зони, които съчетават удобството на апартамента с повече пространство и спокойствие.

Тази промяна се отразява и върху новото строителство. На пазара се появяват повече проекти, при които се търси баланс между плътност на застрояване и качество на средата, а зелените площи, общите части и контролираната среда се превръщат във важна част от жилищната концепция. В Пловдив тази тенденция се вижда най-ясно в районите около парк „Отдих и култура“, Гребната база и южните части на града, където се развиват ново поколение жилищни комплекси.

Сред проектите, които следват тази логика, е и новостроящият се Iconica, създаден с идея за повече пространство, по-ниска плътност на застрояване и завършена вътрешна среда. Подобни проекти са насочени към купувачи, които търсят дом за дългосрочно живеене и по-високо качество на обитаване.

На този пазарен фон на 28 март ще се проведе „Ден на отворените врати“ в търговския офис на Galaxy Investment Group в Пловдив, бул. „Свобода“ 65А. По време на събитието посетителите ще могат да се запознаят с концепцията на проекта, с етапите на неговото развитие и с актуалните възможности за покупка. Екипът ще представи наличностите и ще отговори на въпроси, свързани с характеристиките на комплекса, организацията на средата и предимствата на проекта. Според наблюдатели на пазара именно подобни проекти показват новата посока на развитие на имотния сектор в Пловдив към по-малко на брой, но по-качествени сгради, с повече зелени площи, по-добра инфраструктура и среда, ориентирана към реално обитаване.