ГЕРБ: Осигурихме плащането на 437 млн. евро по ПВУ

Бивши министри от правителството на Росен Желязков: вицепремиера Томислав Дончев, енергийния министър Жечо Станков и правосъдният Георги Георгиев заявиха, че от ГЕРБ са успели да осигурят плащането от 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

За целта в днешния последен работен ден на 51-то Народно събрание преди откриването на предизборната кампания за вота на 19 април, депутатите вкараха извънредно в програмата си законите за лобизма и обществения транспорт. Този за транспорта вече бе приет, а депутатите тъкмо гласуваха дългоочаквания закон за лобизма, който приеха със 108 гласа "за".

Дончев обясни, че въпреки "трудно измъченото" мнозинство в 51-то Народно събрание, правителството и парламента успяха да прокарат "десетки реформи", свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост. Така бяха получени 2 млрд. евро през 2025 г., нужни за плащанията по проектите в изпълнение.

Той благодари на всички депутати, подкрепили инициативите.

"Някои от тях не намериха мнозинство, като например всички стъпки, свързани с комисията за противодействие на корупцията (която бе закрита официално през януари по предложение на ГЕРБ, а функциите й бяха прехвърлени в Сметната палата - бел. ред.). 4 седмици, откакто сме обратно в НС с колегите министри в кабинета "Желязков", заедно с тях и другите депутати от ГЕРБ, инвестирахме всички възможни усилия, за да осигурим приемането на останалите 8 закона, свързани с 4 и 5-то плащане", обясни бившият вицепремиер.

"За 4-те закона, които не срещат подкрепа, аварийният план е да търсим мнозинство за тях в новото НС. Четвъртото искане за плащане по ПВУ е редно да бъде изпратено до края на март, 5-то: вероятно към юни. За мен най-големият риск е едно от плащанията да закъснее, или поне част от сумите по него", каза още той.

"Повече от 20 г. в България се говори за закон за лобизма. На три пъти са правени опити, така и не е приет такъв. Преди 4 г. в ПВУ България се е задължила да изработи и да приеме закон за лобизма, срещу което да получи безвъзмездни близо 440 млн. евро. За сравнение, това са инвестициите в ремонтите, които в момента текат в 80 от домовете за възрастни, където са настанени 5600 българи", каза бившият правосъден министър Георги Георгиев.

Той обясни, че става въпрос не просто за имагинерна сума, а нещо конкретно, по което вече се работи.

"От кабинета "Желязков" подготвихме законопроекта за лобизма. С оглед подаването на оставката, и сроковете, които текат междувременно, ние, министрите, си довършихме започнатата работа като депутати.

"Приемането на този законопроект е от изключително значение от една страна, за да се изпълни ангажимента и България да осигури средствата, защото в противен случай тези пари трябва да дойдат от джоба на българските данъкоплатци. На второ място, за да може 20 г. след първоначалните опити, да се положат усилията и да се въведат правилата за това кой, как и по какъв начин въздейства на властта в процеса на вземане на решения за съдържанието на законите. Лобизмът не е нещо лошо, но то ще е добро, когато се прави по правила, когато е ясно кой за какво лобира, дали е получил възнаграждение, или не, така както се прави във всички развити държави", категоричен бе Георгиев.

"В последните седмици масово се изтиражира, че ще бъдат загубени 437 млн. евро заради Закона за енергията от възобновяеми източници. От ГЕРБ винаги сме били хора, които действаме с ясен план без много да говорим. В Закона за обществения транспорт внесохме необходимите законодателни промени, с които тези средства са изцяло достъпни на база на изпълнената реформа", каза и бившият енергиен министър Жечо Станков.

Той обясни, че чрез реформата ще се вмени задължение на общините да могат да осигуряват възможност за зарядни точки за електромобили.

"Служебното и бъдещи редовни правителства изцяло ще имат възможност да поискат това плащане по ПВУ, за което се говореше през последните 2 седмици", допълни Станков.

От ГЕРБ обясниха, че ако не са изпълнени всички реформи, част от средствата по четвъртото плащане могат да бъдат отложени.