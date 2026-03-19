Андрей Гюров: МВР започна акция срещу купен вот - защото демокрацията не е стока и гласът на хората не е за продан

"Утре започва поредната предизборна кампания. И е важно да си припомним защо стигнахме дотук. В края на миналата година стотици хиляди български граждани излязоха по улиците и площадите в цялата страна. Те казаха ясно и достойно "не на политиката на самозабравянето, на корупцията и на усещането, че властта е средство за лична употреба на малцина". Това каза премиерът Андрей Гюров във фейсбук.

"МВР започна действия срещу купуването на гласове - защото демокрацията не е стока и гласът на хората не е за продан. Въвеждаме ясни правила, гарантираме тайната на вота и спираме натиска върху хората", каза още той.

"Но истината е, че нито едно правителство не може само да гарантира честни избори. Най-силната защита на демокрацията е участието на гражданите.

Затова моят апел към всички българи е прост: излезте и гласувайте.

Нашата задача като правителство е да осигурим честния процес.

Вашата сила като граждани е да дадете гласа си", казва още той.