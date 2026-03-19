ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22502775 www.24chasa.bg

Андрей Гюров: МВР започна акция срещу купен вот - защото демокрацията не е стока и гласът на хората не е за продан

Андрей Гюров Снимка: Министерски Съвет

"Утре започва поредната предизборна кампания. И е важно да си припомним защо стигнахме дотук. В края на миналата година стотици хиляди български граждани излязоха по улиците и площадите в цялата страна. Те казаха ясно и достойно "не на политиката на самозабравянето, на корупцията и на усещането, че властта е средство за лична употреба на малцина". Това каза премиерът Андрей Гюров във фейсбук. 

"МВР започна действия срещу купуването на гласове - защото демокрацията не е стока и гласът на хората не е за продан. Въвеждаме ясни правила, гарантираме тайната на вота и спираме натиска върху хората", каза още той.

"Но истината е, че нито едно правителство не може само да гарантира честни избори. Най-силната защита на демокрацията е участието на гражданите.
Затова моят апел към всички българи е прост: излезте и гласувайте.
Нашата задача като правителство е да осигурим честния процес.
Вашата сила като граждани е да дадете гласа си", казва още той.

Андрей Гюров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

