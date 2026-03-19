Депутатите окончателно приеха по-строги наказания за педофилия

Поредна порция законодателни в Наказателния кодекс направиха депутатите в последния си работен ден. Почти единодушно, и без никакъв дебат, те промениха правилата и завишиха глоби за престъпления, включително за педофилия.

Измененията комбинират 4 законопроекта, които минаха на първо четене. За разпространяване на порнографски материали санкцията ще е лишаване от свобода от една до пет години, вместо досегашното наказание до една година. Глобата също се повишава - сега е от 1000 до 3000 лв., но максимумът вече ще е 10 000 лв.

Давността за преследване за престъпление по отношение на малолетно или непълнолетно лице ще започва да тече от навършване на пълнолетие.

Ако бъде установено моторно превозно средство, послужило за извършване на престъпления, което не е собственост на дееца, вместо да бъде иззето, виновният ще трябва да изплати неговата равностойност.

Единствено Николета Кузманова от ИТН се обяви срещу законопроекта в този му вид. Още в началото тя поиска част от измененията да бъдат гласувани разделно. "Ако 51-ото НС приеме тези параграфи във вида, в който са предложени, ще възпроизведе с различни думи формулировки на норми в Наказателния кодекс, които бяха обявени за противконституционни миналата година", обяви тя.

Въпреки възражението й измененията минаха с почти пълно единодушие - около 120 депутати бяха "за", а ИТН се въздържаха.