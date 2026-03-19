Като за последно: Привикаха земеделския министър Христанов в парламента

В 15 часа днес ИТН са поискали земеделският министър Иван Христанов да дойде в парламента и да бъде изслушан, обяви от парламентарната трибуна председателката на парламента Рая Назарян. Хората на Слави Трифонов искат да го привикат, защото е отказал да се яви в ресорната му парламентарна комисия на 19 март.

Назарян обяви поредната почивка днес - за нов председателски съвет, на който да се обсъди искането им.

Депутатите вече си удължиха дневния ред до приемането на точка 4 за днес, а рано сутринта вкараха и три извънредни законопроекта за разглеждане. Отделно вкараха и позиция, с която да ограничат служебния кабинет да извършва преструктуриране в БЕХ, което е последната за деня им точка.

След днес депутатите излизат в почивка заради предизборната кампания, но теоретично съществува възможност да се събират за извънредни пленарни заседания.

Веднага след почивката поелият ръководството на заседанието Костадин Ангелов предложи искането на гласуване. 123 депутати поискаха Христанов да се яви в парламента, петима бяха против (4 от БСП и един независим), а трима се въздържаха (по един от ПП-ДБ, БСП и АПС). Цялата група на ПП-ДБ, без един депутат, не участва в гласуването. МЕЧ също липсваха.

Депутатите отново удължиха дневния си ред - до края на изслушването.