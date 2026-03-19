Рецидивист от Ихтиман блъсна автомобил на горските служби

Рецидивист от Ихтиман, блъснал автомобила на горски служители, е с повдигнато обвинение и 72-часов арест, съобщиха от полицията.

Разследването по случая е започнало към 19.20 часа на 17 март, когато в районното управление в Ихтиман е получен сигнал, че на черен път близо до язовир „Кочиево", служители на Регионалната дирекция по горите са опитали да спрат за проверка джип, превозващ незаконно добита дървесина.

Водачът не се подчинил и умишлено блъснал служебния им автомобил, след което напуснал района. Вследствие на инцидента били причинени само материални щети.

След оглед на местопроизшествието по случая е образувано досъдебно производство и криминалистите предприели активни оперативни действия за издирване на извършителя.

Самоличността му бързо е установена. Той е 32-годишен мъж от Ихтиман, осъждан неведнъж за неподчинение спрямо орган на властта, за незаконна сеч и др. Последвало и неговото задържане в полицейския арест.

След приключване на действията по разследването и доклад на събраните доказателства в прокуратурата днес му е повдигнато обвинение за извършени престъпления. Наложена му е 72-часова мярка за задържане.