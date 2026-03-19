Момче на 15 г. ограби тийнейджър, взе му 5 евро и фиш с печалба от 390 евро

Момче на 15 години нападна тийнейджър на 17 години в Гълъбово. Това станало вчера, а при грабежа по-малкият взел 5 евро и печеливш фиш от букмейкърски пункт, който щял да донесе печалба от 390 евро, съобщиха от МВР.

Нападението станало около 15,50 часа. Двамата тийнейджъри се познавали, но след заплаха и употреба на сила, по-големият дал парите и фиша. След това се обадил в полицията.

В резултат на проведените незабавно от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, 15-годишното момче е установено и задържано за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за грабеж. То се води под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.