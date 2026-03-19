Откриха българи и украинци в нелегална фабрика за ...

Първите щъркели в Добричко пристигнаха в село Ново Ботево (Снимки)

Дияна Райнова

2872
Щъркели в село Ново Ботево

Първите щъркели пристигнаха в добричкото село Ново Ботево, похвали се кметът Георги Атанасов.

„Три двойки се върнаха в гнездата си и сега ги оправят. Обикновено идват около 20 март, но си дойдоха още на 8-ми", добави Атанасов. „Не можахме да се порадваме на топло време през месеца на Баба Марта, да се порадваме на щъркелите", каза още Атанасов и каза, че селото се подготвя за Великденските празници.

„Все още чакаме щъркелите в село Безводица", обясни кметът Марин Дянков."По-рано в селото имаше повече гнезда, но сега останаха само три и те всяка година очакват стапаните си", добави той. „И през миналата година щъркелите закъсняха. Събираха се на поляната горе край селото най-напред", каза още кметът.

И в село Одърци също очакват първите щъркели. В село Славеево има едно гнездо, което още е празно, каза кметът на село Одърци Митко Желязков.

„В селата в Добричкия регион има около 80 щъркелови гнезда. Би следвало всички двойки да се завърнат по местата си, още повече, че се наблюдава тенденция за увеличаване на двойкит през последните десет години. Между 15 и 25 март е периодът, през който така наречените местни щъркели се завръщат", каза Михаил Илиев, експерт в Българското дружество за защита на птиците.                                          

Щъркели в село Ново Ботево
