Николай Нанков: Кабинетът "Желязков" не е подхождал избирателно на кои общини да плаща

Това пише в публикация във фейсбук Николай Нанков от ГЕРБ. КАДЪР: Фейсбук/Николай Нанков﻿

Ето какво гласи тя:

По повод информацията на МРРБ за напредъка на общинската инвестиционна програма ще кажа следното: в момента Българската банка за развитие плаща по заявления, подадени от кабинета "Желязков". Каза го и регионалният министър Иван Иванов.

Служебното правителство не е придвижило нито едно. И тук в поста ми можете да намерете истинската карта.

Аз разбирам служебния министър, че като геодезист има афинитет към картите - и аз ги харесвам. Ама той бърка месеците - последните заявления за плащане към ББР са изпратени от МРРБ на 17 февруари, не на 17 март, както твърди.

Ето и точната информация:

⁃ На 27.01.2026 г. от МРРБ в ББР са внесени за плащане над 108 млн. евро за 66 общини.

⁃ На 11.02.2026 г. от МРРБ в ББР са внесени плащания за 140 общини на стойност над 121 млн. евро

⁃ На 17.02.2026 г. в ББР са подадени плащания в размер за над 58 млн. евро за 84 общини.

Сумарно от началото на годината до края на управлението на кабинета "Желязков" са подадени за плащане проекти за около 290 млн. евро. като много общини имат повече от един проект.

Нека уважаваме усилията на екипа в МРРБ при кабинета "Желязков", които са извършили огромна работа по всички тези плащания като преглед на документи и верифициране. От картата е видно, че кабинетът "Желязков" не е подхождал избирателно на кои общини да плаща, каквито внушения се правят. А само по това коя община е внесла коректни документи.