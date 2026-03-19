Продължава реконструкцията на бул. "Ал. Стамболийски" в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възобновени са строителните дейности при над 80% изпълнение на обекта

С настъпване на благоприятни метеорологични условия от днес е възстановена работата по реконструкцията на бул. „Александър Стамболийски", който е сред приоритетните обекти в програмата на Столичната община. Това съобщи заместник-кметът по направление обществено строителство Никола Лютов.

Строително-монтажните работи бяха временно преустановени поради зимните условия, като бе съставен акт образец 10.

Изпълнението на обекта е над 80%, финансирането е по чл. 113 от държавния бюджет за 2025 г, като част от средствата за обекта бяха осигурени тази година, уточниха от общината.

В участъка по бул. „Александър Стамболийски" от ул. „Антон" до бул. „Константин Величков" е въведена временна организация на движението със затваряне на трасето. След настъпване на подходящи атмосферни условия ще бъдат довършени предвидените дейности – изкопни и насипни работи, изграждане на пътната конструкция, полагане на асфалтови пластове, изпълнение на сградни канализационни и водопроводни отклонения, настилки по алейната мрежа и озеленяване и градско обзавеждане.

Проектът включва и значителни подобрения на околната градска среда като засаждане на храсти, дървета и цветя.

Основни дейности от ремонта на бул. "Александър Стамболийски": обновяване на 3,4 км трамвайно трасе; нови 137 контактни стълба; подмяна на настилки и тротоари с достъпна среда; нов водопровод + отклонения; нова канализация, осветление и електромрежа; нови, удължени трамвайни спирки и монтиране на парапети и тактилни ивици.