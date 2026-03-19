ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националите се прибират с чартър веднага след мачо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото НС

Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22503225 www.24chasa.bg

Продължава реконструкцията на бул. "Ал. Стамболийски" в София

Даринка Илиева

[email protected]

Един от обектите, за който общината получи средства от държавата, е за ремонта на бул. "Ал. Стамболийски". снимка: столична община

Възобновени са строителните дейности при над 80% изпълнение на обекта

С настъпване на благоприятни метеорологични условия от днес е възстановена работата по реконструкцията на бул. „Александър Стамболийски", който е сред приоритетните обекти в програмата на Столичната община. Това съобщи заместник-кметът по направление обществено строителство Никола Лютов.

Строително-монтажните работи бяха временно преустановени поради зимните условия, като бе съставен акт образец 10.

Изпълнението на обекта е над 80%, финансирането е по чл. 113 от държавния бюджет за 2025 г, като част от средствата за обекта бяха осигурени тази година, уточниха от общината.

В участъка по бул. „Александър Стамболийски" от ул. „Антон" до бул. „Константин Величков" е въведена временна организация на движението със затваряне на трасето. След настъпване на подходящи атмосферни условия ще бъдат довършени предвидените дейности – изкопни и насипни работи, изграждане на пътната конструкция, полагане на асфалтови пластове, изпълнение на сградни канализационни и водопроводни отклонения, настилки по алейната мрежа и озеленяване и градско обзавеждане.

Проектът включва и значителни подобрения на околната градска среда като засаждане на храсти, дървета и цветя.

Основни дейности от ремонта на бул. "Александър Стамболийски": обновяване на 3,4 км трамвайно трасе; нови 137 контактни стълба; подмяна на настилки и тротоари с достъпна среда; нов водопровод + отклонения; нова канализация, осветление и електромрежа; нови, удължени трамвайни спирки и монтиране на парапети и тактилни ивици.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото НС