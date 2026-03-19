14 кг синтетичен опиат откриха в тайник на камион на "Капитан Андреево" (Видео)

Общо 14 килограма пастообразно вещество, което при полеви наркотест реагира на синтетичен канабиноид пинака са открити в тайник на товарна композиция при специализираната операция на ГДБОП и Агенция „Митници" на границата с Турция. Това съобщиха от ГДБОП във фейсбук.

Полицейската операция със съдействието на митническите власти е проведена на 16 март 2026 г на ГКПП Капитан Андреево.

Наркотичното вещество е било укрито в естествена кухина на кабината на товарна композиция, превозваща по документи полимери от Австрия за Турция. Камионът с чужда регистрация е управляван от 38-годишен турски гражданин.

При проверката са установени 7 броя прозрачни вакуумирани найлонови пакети, всеки тежащ по 2 кг.

Според събраните в хода на разследването данни, синтетичният опиат е укрит в превозното средство на територията на страната.

Материалите са докладвани на Районна прокуратура – Хасково. Образувано е досъдебно производство по чл. 242 ал. 2, вр. чл.18 ал.1 от НК.

Разследването по случая продължава.