Христанов отряза депутатите - няма да дойде в парламента, искат Йотова да го доведе

Земеделският министър Иван Христанов в крайна сметка няма да дойде за изслушване в последния работен ден на 51-ото Народно събрание. Това стана ясно от писмо, прочетено от председателстващия заседанието Костадин Ангелов, в което земеделският министър посочва, че не може да дойде в парламента поради неотложни ангажименти. След това се заформи пламенен дебат, по време на който бе решено да се позвъни на президента Илияна Йотова, за да се намери начин Христанов да дойде да бъде изслушан.

Искането Христанов да бъде изслушан като последна точка от удължения дневен ред на депутатите, бе направено от ИТН в 15 ч. Затова шефката на парламента Рая Назарян свика пореден за деня председателски съвет и в крайна сметка искането бе прието.

След като стана ясно, че земеделският министър няма да се яви в пленарната зала, Станислав Балабанов от ИТН поиска той да бъде доведен принудително.

"Той е длъжен да го направи, не може да си позволи да прави реплики и коментари. Христанов редовно нарушава конституцията. Проблемите на българските земеделци се задълбочават, защото не се решават", заяви депутатката от ДПС Атидже Алиева - Вели. Тя поиска от Ангелов да предприеме всички мерки, за да дойде земеделският министър в зала и да бъде изслушан по "всички належали проблеми". Алиева - Вели обвини Христанов, че се е покрил и е "избягал в неизвестна посока".

"Ще направя всичко, което мога по правилника, за да го намеря", отвърна ѝ Ангелов.

"Не се унижавайте да водим принудително в залата хора. Най-лесният начин да прецениш тежестта на един политик е да видиш как като мишка се крие от парламента. Не трябва да се отдава такова значение на такива хора", заяви депутатът от ГЕРБ Маноил Манев.

"Конституционно задължение на всеки гражданин, на всяко длъжностно лице, на всеки министър, пък бил той и с жълта книжка, е да се явява на изслушвания в комисии и в пленарна зала. Задействайте всички механизми, за да бъде поета юридическа отговорност за това поведение от полудялото лице Иван Христанов", заяви зам.-шефът на ДПС Хамид Хамид.

"Смешно е, но не чак толкова. По-скоро е тъжно. Чудим се часове наред как да докараме в зала един министър. Ограниченият избор, който има президентът, не означава, че няма избор. Не може да каже, че няма отговорност", каза колегата му Йордан Цонев.

След това бе решено да се звънне на президента Илияна Йотова, за да бъде намерен начин Христанов да дойде в пленарната зала. А Александър Рашев от ИТН поиска оставката на министъра, както и да му бъде поискана административна отговорност.

Хората на Слави Трифонов искаха да го привикат, защото е отказал да се яви в ресорната му парламентарна комисия на 19 март. 23 депутати поискаха Христанов да се яви в парламента, петима бяха против (4 от БСП и един независим), а трима се въздържаха (по един от ПП-ДБ, БСП и АПС). Цялата група на ПП-ДБ, без един депутат, не участва в гласуването. МЕЧ също отсъстваха.

Депутатите вече си удължиха дневния ред до приемането на точка 4 за днес, а рано сутринта вкараха и три извънредни законопроекта за разглеждане. Отделно вкараха и позиция, с която да ограничат служебния кабинет да извършва преструктуриране в БЕХ.

След днес депутатите излизат в почивка заради предизборната кампания, но теоретично съществува възможност да се събират за извънредни пленарни заседания.